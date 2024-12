L'apertura della Gazzetta sul Milan: "Fonseca è una furia"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Fonseca è una furia". Vince a fatica anche il Milan, che a San Siro batte lo Stella Rossa e si porta al dodicesimo posto. Per i rossoneri è Leao ha sbloccare la gara poco prima dell'intervallo, ma nella ripresa l'ex Torino Nemanja Radonjic pareggia i conti. La rete nel finale di Abraham regala ai suoi una vittoria importante e tre punti preziossimi. Tuttavia nel post gara scoppia l'ennesimo caso Fonseca, con il tecnico lusitano che - infuriato - ha accusato qualcuno dei suoi di lavorare poco seriamente e di non fare di tutto per vincere.

Dopo il triplice fischio finale, Fonseca è stato piuttosto duro con i suoi giocatori: "Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi". Cosa succederà ora? La squadra avrà la giusta reazione o il Milan diventerà una vera e propria polveriera?