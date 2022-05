Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

“Milan alla prova del 19” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Super volata, quanto valle lo scudetto per il Diavolo - si legge - Con la conquista del titolo i rossoneri pareggerebbero i conti con l’Inter, comanderebbero in città e sarebbero in prima fascia per i sorteggi di Champions.