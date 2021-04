L'apertura della Gazzetta sulla Super League: "Superfuga!"

"Superfuga!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sulla Superlega. Si ritirano le 6 inglesi: crolla il piano dei 12. City, United, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool danno l'addio alla Superlega. Il Barça si defila e fa votare i soci. Perez e Agnelli isolati, Inter e Milan in ascesa. Intanto linea dura di Gravina che parla di esclusione per chi deciderà di uscire dalla Serie A, mentre ex e tifosi VIP: "Ripensateci". Parla anceh Tremonti: "Con una direttiva la Ue può fermarli".