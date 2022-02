L'apertura della Gazzetta sulle milanesi: "Inter-Milan piglia tutto"

Nel taglio alto della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport, c'è spazio per le due squadre di Milano con questo titolo: "Inter-Milan piglia tutto". Al vertice in campionato, in Coppa Italia super sfida per conquistare la finale: una stagione eccezionale. Non era mai successo, ora Milano punta all'en plein. Inzaghi intanto prepara le tre carte per battere Spalletti; Ibra insegue il derby. E Theo allunga fino al 2026.