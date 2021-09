L'apertura di Repubblica: "Roma e Milan in testa con il Napoli"

"Roma e Milan in testa con il Napoli", titola stamane La Repubblica in prima pagina. La Roma di José Mourinho si impone in extremis sul Sassuolo grazie ad una rete di El Shaarawy, mentre il Milan passa sulla Lazio con Leao e Ibrahimovic. Rossoneri e giallorossi raggiungono così il Napoli in testa alla classifica a punteggio pieno, con 9 punti raccolti dopo 3 gare giocate.