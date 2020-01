Il Milan ha impattato ieri per 0-0 a San Siro contro la Sampdoria. Per i rossoneri c'è spazio nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport di questa mattina con il titolo seguente: "Milan, Ibra non basta". Debutto dello svedese nel secondo tempo, ma il risultato non cambia. A fine partita il suo è un commento amaro: "Qui c'è poca fiducia".