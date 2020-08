L'apertura di Tuttosport su Conte, Dybala, Ibrahimovic e Sirigu: "4 uomini al bivio"

"4 uomini al bivio". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in prima pagina su Antonio Conte, Paulo Dybala, Zlatan Ibrahimovic e Salvatore Sirigu. Il tecnico nerazzurro stasera dirige la squadra per Inter-Getafe, ma il futuro resta incerto. Il 10 bianconero è il migliore del campionato e accelera per il Lione. Lo svedese pronto al rinnovo con il Milan per un anno. Il portiere granata sicuro dell'addio al Torino.