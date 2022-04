MilanNews.it

Anche il QS apre oggi in prima pagina con la notizia della trattativa tra Investcorp e fondo Elliott per l'acquisizione del club rossonero. "Milan arabo per 1 miliardo", si legge in taglio centrale. Il fondo del Bahrain avrebbe infatto offerto questa cifra alla proprietà americana del Milan con cui sarebbe iniziata una trattativa in esclusiva di due settimane.