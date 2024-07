L'Equipe - Fofana raggiungerà in ritiro il Monaco, ma non è destinato a rimanerci per sempre

vedi letture

Sistemato l'attacco, in attesa della "seconda" prima punta, il Milan vorrebbe ora regalare a Paulo Fonseca almeno un rinforzo per gli altri due reparti del campo, con il difensore che sembrerebbe essere ad oggi la priorità, anche se il discorso legato al mediano non è assolutamente da accontonare, soprattutto dopo quanto rivelato questa mattina da L'Equipe.

Stando al noto quotidiano francese, infatti, dopo le meritate vacanze estive Yossouf Fofana raggiungerà il Monaco in ritiro, ma il centrocampista francese non è destinato a rimanerci per sempre. Il futuro del classe '99 sembrerebbe essersi oramai a tinte rossonere, con il Milan che avrebbe intenzione di stringere sul calciatore già nel corso di questa settimana per porre fine ad una vera e propria telenovela, che vede le parti trattare già da diverse settimane.

La distanza fra il Milan ed il Monaco, però, esiste ancora. Non è siderale ma esiste, anche perché mentre i monegaschi chiedono 20 milioni di euro, il Diavolo non ha alcuna intenzione di spingersi oltre i 15 per un calciatore in scadenza fra un anno. Le società si raggiorneranno dunque fra qualche giorno, con la dirigenza rossonera fiduciosa di chiudere quest'affare forte anche della bozza di accordo raggiunta col calciatore.