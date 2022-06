L'Equipe - Il CdA va verso Letang: si decide lunedì. Il Psg su Botman

MilanNews.it

Interessa da vicino la situazione societaria del Lille che attende a ore la decisione della Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) sui piani da seguire per il club, sotto il profilo finanziario. Secondo quanto riporta oggi L'Equipe sarebbe in vantaggio il progetto del presidente Olivier Letang rispetto a quello del fondo proprietario del club. La decisione ufficiale è comunque attesa per lunedì. Intanto si fa avanti un'altra pretendente per Sven Botman: il Psg infatti sarebbe interessato al centrale olandese in orbita Milan.