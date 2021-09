L'Équipe - Theo Hernandez convince alla prima con la Francia

È senza dubbio positivo il commento de L'Équipe, nota testata sportiva francese, all'esordio di Theo Hernandez con la sua nazionale. Il terzino rossonero - si legge - "non ha steccato alla sua prima con la Francia mostrandosi soprattutto in fase offensiva per la sua velocità sulla sinistra; Theo ha preoccupato molto i finlandesi per la sua velocità e la sua voglia di giocare in avanti veloce. Sarò una vera alternativa a Didier Deschamps sulla fascia".