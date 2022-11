L'Equipe titola in prima pagina: "Giroud può respirare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il massimo quotidiano sportivo francese, L'Equipe, ha dedicato il taglio alto della sua prima pagina alle convocazioni di Didier Deschamps in vista del Mondiale in Qatar che comincerà fra poche settimane. Il titolo recita anche: "Giroud può respirare". Uno dei dubbi delle ultime settimane era proprio capire se il bomber del Milan sarebbe stato portato al Mondiale ed effettivamente le prestazioni eccellenti in rossonero hanno garantito a Olivier un posto in squadra, nonostante i 36 anni di età.