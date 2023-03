L'idea della Gazzetta per il mercato rossonero: "Diaz va? C'è Baldanzi"

"Diaz va? C'è Baldanzi", questo il titolo proposto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport in merito a quelle che potrebbero essere le strategie future del mercato rossonero. L'attuale trequartista del Milan Brahim Diaz non è ancora certo del suo futuro: quest'estate scade il prestito biennale dal Real Madrid. Il Milan vorrebbe ottenere uno sconto ma gli spagnoli potrebbero riportarsi il 10 di Pioli a casa e magari rivenderlo a un migliore offerente.

Per questo motivo, la società di via Aldo Rossi potrebbe correre ai ripari investendo su Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 esploso in questa stagione all'Empoli e che rispetterebbe tutti i parametri del mercato rossonero. Oggi il prezzo del suo cartellino non supera i 15 milioni. L'idea Baldanzi in rossonero era stata anticipata QUI da MilanNews.it circa una settimana fa.