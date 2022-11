L'identikit della Gazzetta sul possibile post Gazidis: "Furlani, l'ad tifoso"

MilanNews.it

Come emerso negli ultimi giorni, Ivan Gazidis lascia il Milan il prossimo 5 dicembre. Al suo posto, come amministratore delegato del club, dovrebbe subentrare Giorgio Furlani, protfolio manager di Elliott e già membro del CdA rossonero. Questo il titolo che la Gazzetta dello Sport ha confezionato stamattina per introdurre l'identikit del manager italiano: "Il master ad Harvard, la Champions in Cile. Furlani, l'ad tifoso". Furlani ha 43 anni ed è milanese doc, tanto che si è sempre dichiarato grande appassionato del Milan e dei colori rossoneri. Si è laureato in Bocconi e poi ha completato i suoi studi con un master ad Harvard. Per 12 anni è stato il portfolio manager del fondo Elliott. La storia del Cile invece fa riferimento al 2007 quando vide la finale di Atene vinta dai rossoneri direttamente dal paese sudamericano dove si trovava per motivi personali. Quando Elliott è entrato nel Milan anche Furlani è entrato a farne parte e si è occupato di diversi dossier, in primis quello dello stadio. Adesso lascerà dopo 12 anni Elliott ed è pronto a fare un piccolo salto nel vuoto, raccogliendo l'eredità di Ivan Gazidis.