L'orgoglio di Allegri. Il CorSera: "Milan, voltare pagina e ripartire"
Questa sera il Milan sarà impegnato contro l'Atalanta per la nona giornata del campionato di Serie A. La formazione rossonera sarà ospite alla New Balance Arena, impianto dove non vince addirittura dal 2021/22, anno dello scudetto. Da quel momento un pareggio e due sconfitte, a conferma della difficoltà della partita.
Dopo il pareggio beffa contro il Pisa c'è però bisogno di mandare un segnale importante non solo al campionato ma anche e soprattutto alle rivali, perché vincere a Bergamo non è mai semplice. Per questo motivo Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Milan, voltare pagina e ripartire", così da riprendere anche la marciata trionfale che si è per l'appunto arrestata venerdì sera nell'anticipo contro i nerazzurri toscani.
