La Gazzetta: "Abraham e Jovic ancora fuori uso. Ma c'è Camarda"

Dopo l'emozione dell'esordio in Champions League, per Francesco Camarda sarà questa volta tempo di Serie A. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport, che il baby attaccante del Milan sarà a disposizione di Paulo Fonseca anche per la trasferta di sabato a Bologna.

Scelta quasi obbligata questa per l'allenatore portoghese, che considerata la pubalgia di Jovic ed il problema alla spalla di Abraham, avrebbe il solo Morata arruolabile in quel ruolo.