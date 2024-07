La Gazzetta aggiorna: "Il Milan accelera su Pavlovic"

vedi letture

Nonostante l'attaccante sia il tema più chiacchierato e ricorrente a Casa Milan, i rossoneri sono particolarmente attivi anche su altri profili in altre zone del campo. In particolare il club di via Aldo Rossi è alla ricerca anche di un nuovo difensore centrale che possa andare a infoltire un reparto che l'anno scorso ha patito molto, sia a livello di rendimento che a livello di condizione fisica. In questo senso l'indiziato numero uno è il serbo Strahinja Pavlovic, centrale classe 2001 in forza al Salisburgo.

Scrive la Gazzetta dello Sport: "Pavlovic, un fisico del Diavolo". La caratteristica principale del calciatore è la stazza fisica, ben 194 centimetri. Continua la rosea: "Il Milan accelera sul centrale serbo. Centimetri e chili per una grande difesa". Nel sottotitolo si riporta qualche notazione sulla trattativa: "Il Salisburgo chiede 30 milioni ma scenderà. C'è l'accordo con il giocatore che spinge per venire in Italia e si vede già in rossonero". Poi anche un'infarinatura sulle caratteristiche: "Aggressivo, duro, deciso nei tackle e forte di testa: può giocare con Tomori ma pure con Thiaw".