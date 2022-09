La Gazzetta apre con Giroud: "Ogni gol è costato solo 70 mila euro. Milan, che affare"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre questa mattina in prima pagina con Olivier Giroud: "Ogni gol è costato solo 70 mila euro. Milan, che affare". La Rosea esalta il centravanti francese che continua a segnare gol pesanti, come quello per esempio nel derby e quello di sabato sera contro la Sampdoria. Il numero 9 rossonero, che un anno fa era costato un milione di euro, si conferma un altro colpo di mercato azzeccatissimo della coppia Maldini-Massara.