L'edizione odierna dela Gazzetta dello Sport apre questa mattina in prima pagina con le parole dell'ex attaccante rossonero Oliver Bierhoff: "Milan, credi in Rangnick! Con Ibra? Chissà...". Il tedesco promuove l'eventuale arrivo al Milan di Ralf Rangnick, il quale dovrebbe sbarcare in rossonero con il doppio ruolo di allenatore e dirigente.