La Gazzetta apre con le parole di Giroud: "Per Ibra io il miglio 9. E con il Milan voglio fare ancora meglio"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre questa mattina in prima pagina con le parole rilasciate da Olivier Giroud dal ritiro della Francia in Qatar: "Per Ibra io il miglio 9. E con il Milan voglio fare ancora meglio". Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante francese ha commentato così il suo anno e mezzo in rossonero: "Quando sono arrivato al Milan, ho detto che ero deluso di aver lasciato Londra e la Premier League, ma per me era il momento giusto per una nuova sfida. Avevo un’opportunità di giocare per il grande Milan, ero molto carico, sapevo di avere ancora un po’ di begli anni davanti a me ed ero fiducioso. Abbiamo vinto lo scudetto al primo anno e voglio fare ancora di più per questo club".