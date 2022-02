La Gazzetta apre con le parole di Ibra: "Vinco, poi mollo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre stamattina in prima pagina con alcune dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da Zlatan Ibrahimovic il quale ha spiegato che prima di ritirarsi vuole vincere qualcosa con questo Milan: "Vinco, poi mollo". Intanto non dovrebbe essere molto lontano il ritorno in campo dello svedese che sta finalmente smaltendo l'infiammazione al tendine d'Achille. Da capire se l'attaccante rossonero potrà tornare a disposizione già per il big-match di domenica contro il Napoli.