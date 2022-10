La Gazzetta apre così: "De Ketelaere prime critiche. Ma il club è sicuro: volerà"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, in taglio alto, apre così sul Milan in prima pagina: "Milan, il mistero. De Ketelaere prime critiche. Ma il club è sicuro: volerà". All'indomani della prestazione negativa, di tutta la squadra, contro il Chelsea, sono arrivate anche le prime critiche massicce per Charles De Ketelaere, acquisto principale dell'estate rossonera. Il Milan e Pioli fanno affidamento sul belga e garantiscono per lui.