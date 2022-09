MilanNews.it

"Maignan è un guaio", questo il titolo proposto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport sulla sua prima pagina, in taglio basso laterale. L'infortunio del portiere francese è l'argomento del momento in casa Milan: il portiere rischia un mese di stop e sarà sostituito da Tatarusanu, per cui ci sarà la possibilità di rientrare anche in lista Champions.