La Gazzetta apre: "Pioli, il piano bis: Diallo in difesa, De Ketelaere e spazio a Pobega"

"Pioli, il piano bis: Diallo in difesa, De Ketelaere e spazio a Pobega", titola così la Gazzetta dello Sport nel taglio basso della prima pagina. Il mercato dei rossoneri, dopo i rinnovi di Maldini e Massara, si è sbloccato: per la difesa piace Diallo del PSG. Sulla trequarti i rossoneri inseguono il nome di Charles De Ketelaere, mentre in mediana il colpo è già in casa: Tommaso Pobega.