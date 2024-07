La Gazzetta: "Bennacer, l'Arabia chiama. Ma si libera solo..."

Un nome molto chiacchierato negli ultimi giorni in ottica Milan, è quello di Ismael Bennacer, centrocampista algerino che, nella passata stagione, ha fatto fatica a trovare continuità di rendimento dopo aver recuperato nella prima parte dal brutto infortunio al ginocchio. Quest'estate il numero 4 rossonero potrebbe essere anche uno dei probabili partenti rossoneri, anche se solamente davanti all'offerta giusta. Il club non ha l'immediata necessità di vendere, nè di liberarsi del giocatore che, anzi, è uno dei veterani dello spogliatoio.

Come detto però, e come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, se arriva l'offerta giusta il Milan ci penserà. E con "offerta giusta" la rosea intende il pagamento della clausola di 50 milioni. Proprio per questo la Gazzetta oggi titola così: "Bennacer, l'Arabia chiama. Ma si libera solo con 50 milioni". Se un club, probabilmente della Saudi Pro League, dovesse effettivamente bussare alla porta rossonera con questa cifra in mano, da via Aldo Rossi non ci potrebbe essere opposizione e tutto passerebbe nelle mani dell'algerino. Attualmente il Milan non è intenzionato a trattare per cifre minori.