La Gazzetta così su Bennacer e Tonali: "La coppia dei sogni"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola ha dedicato un primo piano a due dei maggiori protagonisti del Milan in questo momento: Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Anche a Zagabria i due centrocampisti sono stati tra i migliori in campo, una costante in questo inizio di stagione e non solo. La rosea titola: "La coppia dei sogni" nell'occhiello e poi "Bennacer e Tonali sono al top, il cuore rossonero batte forte". I mediani rossoneri compaiono sopesso nelle statistiche: per Opta, in Champions, Bennacer è secondo per possessi recuperati, Tonali è al sesto posto per occasioni create. In coppia sono la quarta coppia d'Europa per rendimento dopo: Thomas-Xhaka, Hojbjerg-Betancur, De Roon-Koopmeiners. Con il Torino nell'equazione potrbbe inserirsi Pobega per far si che i due titolari riposino in vista del Salisburgo.