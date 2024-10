La Gazzetta: "Da Pavlovic a Okafor. Fonseca prepara la rivoluzione Milan"

Oggi il Milan tornerà a lavorare a Milanello, con Paulo Fonseca che ha intenzione di far superare ai suoi la contestata sconfitta di Firenze e proiettarli già al ritorno della sosta, quando il Milan affronterà un trittico di partite importanti prima del big match di campionato contro il Napoli in programma il prossimo 29 ottobre.

Di mezzo c'è anche la partita di Champions League contro il Club Brugge, che dirà tanto sul futuro della formazione rossonera in Europa. Insomma, c'è tanto su cui lavorare, ed in queste due settimane Fonseca cercherà delle soluzioni che possano permettere alla sua squadra di ripartire ancora una volta. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che delle modifiche potrebbero esserci in difesa, con Strahinja Pavlvovic che con ogni probabilità tornerà titolare nei 4 di difesa dopo un periodo piuttosto complicato che non l'ha visto scendere in campo praticamente mai.

Altro discorso è ovviamente legato al sostituto di Theo Hernandez, che sarà uno fra Bartesaghi, Jimenez e Terracciano. Possibile rivoluzione anche in attacco, con le quotazioni di Noah Okafor in netto rialzo.