La Gazzetta: "Dalla Procura una "stretta" in biglietteria"

Nel mentre il tifo organizzato rossonero si cimenta nella rumorosissima contestazione contro la proprietà rossonera, nuove misure restrittive sembrerebbero essere in procinto di arrivare dalla Procura di Milano. Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha infatti titolato "Dalla Procura una "stretta" in biglietteria", decisione che inevitabilmente il club rossonero dovrà poi rispettare.

Tra i provvedimenti ipotizzati, scrive la rosea, pesanti disposizioni per modificare le modalità per la vendita dei bigliatti ai Milan club. La stretta mette in allarme i tifosi che sui social hanno condiviso tutta la loro preoccupazione.