La Gazzetta dello Sport: "50 buoni motivi per un Milan-Juve"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina al big match in programma domenica sera a San Siro. “50 buoni motivi per un Milan-Juve”, titola la rosea, che poi aggiunge in taglio alto: “Ibra e Dybala, Theo contro Cuadrado, i dribbling di Leao e la grinta di Chiellini. E molto altro ancora”. Intanto Pioli studia la formazione da opporre ai bianconeri: “Zlatan + Giroud, una tentazione del Diavolo...” scrive la Gazzetta.