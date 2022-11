La Gazzetta dello Sport apre così: "Milan, mercato flop"

MilanNews.it

Non usa giri di parole la Gazzetta dello Sport questa mattina per raccontare il momento del Milan e titola così nel taglio laterale della sua prima pagina: "Milan, mercato flop". Nel sottotitolo si leggono riassunte le motivazioni: "Origi, De Ketelaere e i troppi dubbi sui 49 milioni spesi". Nessuno dei 6 giocatori che sono sbarcati a Milanello quest'estate ha lasciato il segno fino a questo momento: può essere il principale problema del rendimento altalenante dei rossoneri nell'ultimo periodo? In taglio alto, poi, spazio anche per l'intervista del Ct della Francia Didier Deschamps che ieri ha diramato le sue convocazioni per il Qatar che includono sia Theo Hernandez che Olivier Giroud: "Credo in Giroud, sa ciò che voglio".