La Gazzetta dello Sport apre così: "Pioli fa il turnover. Maignan lungo stop"

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola riserva in taglio alto uno spazio al Milan, oggi impegnato contro il Monza in casa. Questo il titolo della rosea: "Pioli fa il turnover. Maignan lungo stop, c'è il rebus del vice". Secondo le ultime indiscrezioni di formazione, il tecnico rossonero farà qualche rotazione in più nella formazione titolare anche in vista della Champions. I rossoneri dovranno fare a meno di Mike Maignan fino a gennaio 2023: la prima alternativa rimane Tatarusanu ma non è escluso che Mirante, 39 anni, possa ritagliarsi dello spazio.