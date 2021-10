La Gazzetta dello Sport: "Caccia al Milan"

Parlando del Napoli, che stasera ospiterà al "Maradona" il Bologna di Mihajlovic, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina tira in ballo i rossoneri. "Caccia al Milan", titola la rosea, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "I big di Spalletti per l’aggancio a Pioli-record". Gli azzurri vogliono rispondere a Giroud e compagni, che, grazie ai tre punti conquistati martedì con il Torino, si sono portati in testa alla classifica del campionato.