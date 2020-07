La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima ai rossoneri, o meglio, alle strategie di mercato della società di via Aldo Rossi in vista della sessione estiva. "Da Tonali a Ibra, il Milan di Pioli", titola la rosea, che poi, sempre in taglio alto, pone l’accento sulle "mosse di Gazidis", il quale ha dichiarato: "Spero resti pure Maldini".