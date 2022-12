La Gazzetta dello Sport è convinta: "Ziyech, il Milan ci prova"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Nonostante non ci siano al momento grossi riscontri, la Gazzetta dello Sport continua a spingere sull'obiettivo Hakim Ziyech per il Milan a gennaio. Il titolo optato dalla rosea è: "Ziyecj torna leader". Il sottotitolo recita: "Spento al Chelsea, brilla con il Marocco. E il Milan ci prova". Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo il club rossonero non considera ancora chiusa la partita per il marocchino che dopo questo Mondiale, per lui ancora in corso, ha riguadagnato molto credito agli occhi di tutti ed è sicuramente ulteriormente maturato.