La Gazzetta dello Sport elogia Luka: "Jovic salva Serbia"

Pomeriggio memorabile ma non festoso al 100% ieri per Luka Jovic. L'attaccante del Milan è partito ancora dalla panchina nella seconda gara degli Europei della sua Serbia contro la Slovenia, una partita decisiva per le sorti della squadra balcanica nel torneo. In svantaggio fino al minuto 96, ci ha pensato proprio il centravanti rossonero - come spesso gli è capitato in stagione anche con il Diavolo - a pareggiare la sfida con un bel colpo di testa da calcio d'angolo che ha riacceso le speranze dei serbi almeno fino alla prossima gara.

Questa mattina Luka Jovic si merita quindi i titoli di giornale. Come quello della Gazzetta dello Sport che scrive così: "Jovic salva serbia. Slovenia avanti, il milanista entra per Vlahovic e rimedia al 95°". Nell'articolo poi si legge del sorriso di Jovic in zona mista, per essere stato in grado di riacciuffare per i capelli una partita che poteva segnare la pietra tombale sulle speranze di qualificazione agli ottavi di finale.