La Gazzetta dello Sport: "Gigio più lontano, ma Ibra firma"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio al Milan in prima pagina. "Gigio più lontano, ma Ibra firma", titola la rosea, che poi si sofferma sul caso Donnarumma: "Il portiere ha un’offerta da 12 milioni. Il club: deve decidere entro maggio. C’è il Psg?". Per quanto riguarda Zlatan, invece, l’ufficialità del rinnovo arriverà in settimana: lo svedese "farà i 40 anni in rossonero".