C’è spazio anche per il Milan, o meglio, per Ibrahimovic sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Ibra come Silvio”, titola la rosea, che poi aggiunge: "In elicottero a Milanello: ‘Io, presidente’". Insomma, Zlatan sempre più superstar: i tifosi aspettano notizia sul futuro (in rossonero) dello svedese.