La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al duello a distanza in campionato tra le due milanesi. "Il derby non finisce mai", titola la rosea, che poi aggiunge: "Botta e risposta tra Milan e Inter. Pioli riparte e resta a +2 con due rigori: Ibra sbaglia, Rebic, Kessié (e Gigio) decisivi. Lautaro-Lukaku dilagano, bene Eriksen. Sulla rissa polemica Maldini-Marotta".