"Il Milan è ancora vivo", titola La Gazzetta dello SPort dopo il successo dei rossoneri al Tardini. "Ibra lo lascia in 10 - si legge a pagina 2 - ma il Diavolo fa 13 in trasferta e tiene il ritmo per la Champions. Rebic, Kessie e Leao inguaiano il Parma. Zlatan, espulso per un battibecco con l’arbitro, mette in difficoltà la squadra, che però resiste: apprensione per la squalifica".