La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina ai rossoneri, impegnati all’ora di pranzo sul campo del Venezia. "Il Milan in agguato", titola la rosea, che poi aggiunge in taglio laterale: "Pioli con Tonali alla guida e il sogno sorpasso". Per quanto riguarda le scadenze di contratto, la Gazza scrive: "Kessie, rinnovo possibile".