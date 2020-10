La Gazzetta dello Sport: "Il Milan studia la super fuga"

C’è spazio anche per i rossoneri sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. "Il Milan studia la super fuga", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre di spalla: "Ibra-Dzeko, duello altissimo". È il posticipo della quinta giornata di campionato: "Domani la Roma - si legge - ma Pioli è certo di restare primo". Le frenate di Sassuolo e Atalanta, infatti, consentono alla squadra milanista di restare in testa alla classifica a prescindere dal risultato con i giallorossi.