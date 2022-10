La Gazzetta dello Sport in apertura: "Un sabato da leoni"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport apre così questa mattina in prima pagina per descrivere la sfida tra Milan e Juventus di oggi alle 18 che andrà in scena davanti a un San Siro tutto esaurito: "Un sabato da leoni". L'obiettivo per entrambe le squadre è vincere: nonostante le posizioni diverse di classifica nè Pioli nè Allegri vogliono far scappare chi li precede. Sfida nella sfida anche per i due gioielli delle squadre: "Leao-Vlahovic chi comanda?".