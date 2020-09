La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina al via libera alla riapertura (parziale!) degli stadi italiani. "In mille allo stadio, ma solo in A", titola la rosea, che poi aggiunge: "L’accordo governo-regione apre le porte del calcio di vertice e le polemiche. Domani si parla di B e C e sport al chiuso. Gravina: 'Pensiamo a tutti'".