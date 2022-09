La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Derby ti prendo io"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola dedica tutta la sua prima pagina al derby di Milano che si disputerà quest'oggi alle ore 18. Il titolo recita: Derby ti prendo io". Nel sottotitolo principale si legge: "Ritorna già in estate il duello che ha tenuto banco la scorsa stagione". De Ketelaere sarà uno dei protagonisti, debuttante da titolare al suo primo derby: il belga supporterà l'eroe dell'ultima volta, Olivier Giroud. La sfida sarà anche in panchina e sugli spalti tra Cardinale e Zhang.