La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "EuroMilan"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina ai rossoneri, che giovedì saranno di scena in Irlanda contro lo Shamrock Rovers. "Euro Milan", titola la rosea, che poi aggiunge: "Ibra mostra i muscoli. Tonali: 'Spacchiamo!'". Lo svedese sarà regolarmente in campo a Dublino, mentre il giovane centrocampista partirà dalla panchina. Intanto il portoghese Leao è "positivo al Coronavirus". Su Twitter ha scritto: "Sono in quarantena".