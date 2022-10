La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Origi ci sei?"

MilanNews.it

"Origi ci sei?": questo il titolo scelto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport per spiegare il momento del Milan e soprattutto di Divock Origi, attaccante belga arrivato in estate che per i problemi fisici non è riuscito ancora a trovare continuità e a prendersi il Milan come ci si aspettava potesse fare fin da subito. Nel sottotitolo si legge: "Al Milan serve il bomber". I gol del 27 dovranno arrivare per aiutare la squadra di Pioli.