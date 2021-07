La Gazzetta dello Sport: "Italia piaci un mondo"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina celebra "il ritorno dei campioni" dopo la vittoria dell’Europeo. "Italia piaci un mondo", titola la rosea, che poi aggiunge in prima pagina: "Mattarella e Draghi ricevono gli azzurri: "Avete reso più unito il Paese". Poi la parata a Roma tra la folla in delirio. Ora l’obiettivo è il Mondiale. E dall’estero solo applausi. Caso razzismo in Inghilterra".