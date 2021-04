La Gazzetta dello Sport: "L'agente di insigne a Casa Milan: solo visita di cortesia?"

"L’agente di insigne a Casa Milan: solo visita di cortesia?". Lo scrive La Gazzetta dello Sport dopo l’incontro svoltosi ieri nella sede milanista. "Pisacane ha visto i vertici rossoneri", aggiunge la rosea, che spiega che il capitano del Napoli, in scadenza nel 2022, non ha ancora rinnovato con De Laurentiis. La presenza del manager in via Aldo Rossi, dunque, non è passata inosservata e ha creato qualche sospetto. Tuttavia, la società partenopea non ha intenzione di privarsi di Insigne, il quale, dal canto suo, ha il Napoli nel cuore e vuole chiudere lì la carriera.