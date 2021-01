La Gazzetta dello Sport: "Milan e Inter: contatto!"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi pone l’accento sul duello a distanza tra le due milanesi. "Milan e Inter: contatto!", titola la rosea, che poi aggiunge: "Oggi inseguono mezzo scudetto. E martedì derby. Pioli, con Mandzukic, all’assalto dell’Atalanta per il titolo d’inverno. Conte in agguato a Udine. Poi si ritroveranno faccia a faccia a San Siro in Coppa Italia: le quattro giornate di Milano". Soffermandosi sul Milan, la Gazzetta scrive: "I rossoneri non finiscono il girone d’andata da primi della classe dal 2010-11, quando poi vinsero il loro ultimo scudetto. Contro la Dea basta un pareggio per conservare la vetta".