La Gazzetta dello Sport: "Milan testa pazza"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina ai rossoneri dopo la vittoria di ieri al Dall’Ara. "Milan testa pazza", titola la rosea, che poi aggiunge: "Bologna in nove, Pioli soffre ma è in vetta. Va avanti 2-0, la squadra di Mihajlovic pareggia ma fa i conti con due espulsi. Servono i gol di Bennacer e Ibra per il 4-2 che vale il sorpasso sul Napoli (in campo oggi)".